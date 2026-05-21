«Ну какая может быть потеря?» Тарасова о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана. Ее слова передает Sport24.

«У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно. Потерял ли это для России? Не говорите глупости. Ну ей Богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря?» — сказала Тарасова.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Плющенко сделал заявление по поводу перехода сына под флаг Азербайджана.