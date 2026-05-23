«Такие ситуации закаляют»: Дима Билан обратился к сыну Плющенко

Российский певец Дима Билан на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к Александру Плющенко — сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — после их совместного номера на премии телеканала РУ.ТВ.

Билан исполнил песню «Гладиатор», а 13-летний сын Плющенко выступил на искусственном льду на сцене рядом с певцом, повторив номер «Евровидения-2008», в котором участвовал Плющенко-старший.

«Саша не испугался и вышел делать свою работу. А это уже говорит о характере, воспитании и настоящем спортивном стержне. Я и сам в детстве сталкивался с огромным количеством препятствий, и со стороны взрослых людей, которые не всегда понимали или поддерживали. Но со временем осознаешь: именно такие ситуации и закаляют», — указал он.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

