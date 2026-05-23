В Москве два участника марафона попали в больницу

112: 35-летний марафонец впал в кому во время забега в Москве
В центре Москвы во время марафона спортсмен попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, 35-летнему спортсмену стало плохо из-за жары прямо во время забега. Пострадавшего госпитализировали. Утверждается, что он впал в кому.

До этого Telegram-канал 112 сообщил о другом мужчине, которому стало плохо во время марафона в Москве. 37-летний спортсмен на Китайгородском проезде потерял сознание и упал без признаков жизни. Прибывшим медикам удалось его откачать.

Кардиолог Елена Резник объяснила, что бег противопоказан при кардиомиопатиях, особенно гипертрофической, а также в течение первого месяца после инфаркта и при неконтролируемой гипертензии. Травматолог Сергей Урбанович добавил, что бегать нельзя при прогрессирующем артрозе, воспалении суставов, нестабильности позвонков и выраженных грыжах. Подробнее о заболеваниях, при которых лучше забыть про пробежки, чтобы не оказаться однажды в больнице, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал причины потемнения в глазах после бега.

 
