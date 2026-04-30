Врач назвал причины потемнения в глазах после бега

Резкая слабость, потемнение в глазах и ощущение «ватных» ног после бега могут свидетельствовать о падении уровня сахара в крови. Об этом в разговоре с РИАМО предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

По словам специалиста, для того чтобы предотвратить последствия падения уровня сахара в крови после бега, необходимо брать с собой на занятия один или два углеводных геля.

«Острая боль во время или сразу после бега, особенно в суставах — это повод немедленно обратиться к профильному специалисту, например, ортопеду, спортивному врачу. Не терпите и не бегайте через боль. Всегда берите с собой воду, чтобы избежать перегрева и обезвоживания», — объяснил врач.

Он также напомнил о необходимости надевать кепку в жаркую погоду. Помимо этого, рекомендуется стараться бегать по теневой стороне, чтобы не получить солнечный удар.

При этом, по словам терапевта, плохое самочувствие спустя несколько часов после тренировки может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и на заболевания печени. Такое состояние требует полноценного медицинского обследования.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого предупреждала, что воздержаться от участия в велопробегах и марафонах следует людям с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, даже если болезнь находится под контролем и пациент принимает назначенные лекарства, необходима консультация врача, а возможно, и дополнительное обследование, чтобы убедиться, что повышенные нагрузки не навредят.

