Кому нельзя заниматься бегом и чем его заменить

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания здоровья и физической формы. Регулярные пробежки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают контролировать вес, способствуют укреплению мышц и улучшению гибкости. Однако существуют определенные заболевания, при которых лучше забыть про пробежки, чтобы не оказаться однажды в больнице. «Газета.Ru» во Всемирный день бега поговорила с врачами и узнала, кому нельзя бегать и что можно делать вместо этого.

Можно ли бегать с больным сердцем?

Самые очевидные противопоказания для бега — это проблемы с сердечно-сосудистой системой. По словам кардиолога, врача функциональной диагностики, завкафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Елены Резник, существует пять противопоказаний к бегу со стороны сердца и сосудов.

«Например, бегать не стоит пациентам, страдающим кардиомиопатиями. Это заболевания, при которых толщина стенки сердца увеличивается, расширяется его полость и/или нарушается способность сердца перекачивать кровь. Самому большому риску подвержены пациенты, страдающие гипертрофической кардиомиопатией (утолщение сердечной мышцы). В норме левый желудочек выталкивает кровь в определенном количестве в аорту, и далее она по сосудам поступает во все органы и ткани. При увеличении физической нагрузки левый желудочек начинает интенсивнее работать, и объем крови, который идет в аорту, увеличивается», — объяснила доктор.

Бег, по ее словам, также противопоказан пациентам с острым коронарным синдромом или инфарктом миокарда. Это состояние, при котором кровоток по сосудам, снабжающим сердечную мышцу, значительно снижается или вовсе прекращается из-за тромбоза. Соответственно, участок мышцы, который кровоснабжается этими сосудами, не получает кислорода, и его клетки начинают умирать.

«После таких событий сердце особенно уязвимо. Если человек сразу побежит, у него легко может случиться повторный сердечный приступ или тяжелая аритмия. У таких пациентов строгий запрет на пробежку в течение первого месяца. Физическая активность должна быть дозированной и увеличиваться только под наблюдением специалиста. Еще одно противопоказание — неконтролируемая артериальная гипертензия. Это состояние, при котором повышено артериальное давление, иногда даже несмотря на прием лекарств. Таким людям бег разрешается только тогда, когда удается стабилизировать давление на длительный период времени», — рассказала Резник.

Очень аккуратно необходимо относиться к бегу пациентам с пороками сердца, перенесенным миокардитом, нарушениями проводимости и ритма сердца.

«Недавно перенесенный тромбоз или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) также являются причинами для избежания пробежек. Тромбоэмболия легочной артерии — опасное состояние, при котором тромб перекрывает сосуды легких и мешает им получать кислород. После этого требуется строгое длительное лечение. Бег и другие интенсивные тренировки после перенесенной ТЭЛА могут привести к повторной закупорке сосудов, тяжелой одышке и даже к смерти», — заключила кардиолог.

Можно ли бегать с заболеваниями суставов?

Заболевания суставов и опорно-двигательного аппарата тоже могут стать причиной отказаться от бега. Если мучают сильные боли в коленях, тазобедренных суставах, стопах и позвоночнике, если недавно были травмы — бег значительно ускоряет износ суставов и усугубляет воспаление. В таких случаях лучше выбирать более щадящие варианты физических нагрузок, например, плавание.

«Если суставы, мышцы и связки не болят постоянно, техника бега корректная, а обувь специально подобрана под этот тип активности — заниматься можно. Другое дело, когда у пациента имеются значительные проблемы с опорно-двигательным аппаратом: голеностопными, коленными, тазобедренными суставами, позвоночником. Например — прогрессирующий артроз, воспалительные заболевания суставов, нестабильность позвонков, выраженные грыжи межпозвоночных дисков. Осевая нагрузка во время бега в их случае повышает риск травм связочного аппарата, менисков и мышц, а также может спровоцировать обострение хронических болезней», — рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Урбанович.

Можно ли бегать с больными легкими ?

Врач-пульмонолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Светлана Шибут в свою очередь отмечает, что занятия бегом не рекомендуются людям с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы, при которых легкие плохо справляются с насыщением организма кислородом. Интенсивные физические нагрузки могут вызывать у них выраженную одышку, головокружение, резкое снижение уровня сатурации — насыщения крови кислородом, а также спровоцировать приступ болезни.

«Бег противопоказан при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) III–IV степени. При диагностике этой патологии пульмонологи применяют показатель ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду. При III–IV стадиях заболевания он составляет 50–30% от нормы. Иными словами, такие пациенты испытывают выраженное затруднение при выдохе воздуха. Одышка возникает у них даже на фоне легких нагрузок, а при интенсивных упражнениях возможны боль в груди, резкое ощущение нехватки воздуха и сильные приступы кашля», — сказала врач «Газете.Ru».

Заниматься бегом категорически нельзя при тяжелых формах бронхиальной астмы с неконтролируемым течением. Здесь особую опасность представляют пробежки на холодном воздухе или в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Среди других противопоказаний — легочная гипертензия III–IV функционального класса. Для этого заболевания характерно повышение давления в кровеносных сосудах легких. Легочная гипертензия часто идет рука об руку с другими патологиями легких, заболеваниями сердца и соединительной ткани, нарушениями свертываемости крови. Интенсивные физические нагрузки в этом случае могут стать причиной резкого ухудшения состояния, обмороков и даже развития сердечной недостаточности», — объяснила пульмонолог.

Стоит отметить, при многих заболеваниях дыхательной системы умеренная физическая активность является частью профилактики обострений. Если вообще свести движение к минимуму, то мышцы постепенно начнут атрофироваться. В результате даже легкие нагрузки будут даваться с большим трудом, а контролировать дыхание станет еще сложнее.

«Сам факт наличия заболевания еще не является приговором. Например, при контролируемой бронхиальной астме в легкой степени бег вполне возможен. То же самое касается людей с остаточными изменениями в легких после перенесенного коронавируса в тяжелой форме. Главное, чтобы нагрузка была контролируемой и подбиралась индивидуально», — отметила Шибут.

Можно ли бегать беременным?

Главный специалист по акушерству и гинекологии сети клиник «Будь Здоров» Надежда Петрунина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что нормально протекающая беременность не требует радикального отказа от бега, если женщина занималась им и до беременности.

«Если рассматривать медицинские рекомендации, то беременным женщинам рекомендуется не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю, к которым относится в том числе и бег. Как акушер-гинеколог, я могу сказать, что физическая активность, включая бег, может быть безопасной и полезной для большинства беременных женщин, при условии, что у них нет противопоказаний. Если проанализировать базу данных PubMed, CENTRAL (Cochrane) и Embase, Российские клинические рекомендации по отдельным заболеваниям во время беременности, все рекомендуют двигательную активность, включая аэробные нагрузки, верхний предел — 30 минут в день», — рассказала врач.

По ее словам, бег во время беременности помогает поддерживать общую физическую форму, что может облегчить роды и восстановление после них. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие, бег помогает контролировать набор веса во время беременности.

«Перед началом или продолжением беговых тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно если у женщины есть какие-либо проблемы или осложнения в беременность. Беременные женщины должны обращать внимание на свои ощущения. Если возникают дискомфорт, боль или другие необычные симптомы, следует прекратить занятия и обратиться к врачу. Возможно, потребуется уменьшить интенсивность или продолжительность тренировок по мере прогрессирования беременности. Бегать лучше на ровных и безопасных поверхностях, чтобы снизить риск падений, так как по мере увеличения срока беременности смещается центр тяжести», — заключила Петрунина.

Можно ли бегать при диабете?

«Есть рекомендации ВОЗ по физической активности, согласно которым взрослые от 17 до 64 лет должны иметь в неделю 150–300 минут кардио-, аэробной физической активности умеренной интенсивности, или 75–150 минут более интенсивной активности, а также 2–3 силовые тренировки в неделю, чтобы мышцы не уменьшались в объеме. Для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, к этим двум рекомендациям присоединяются еще тренировки на баланс. То есть людям с диабетом можно и нужно уделять необходимое время физической активности», — рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

Однако, по ее словам, людям с диабетом нужно учитывать нестабильность уровня глюкозы.

«Нагрузка может по-разному влиять на уровень сахара. Аэробная нагрузка низкой, средней интенсивности, большой длительности — например, бег на небольшой скорости — может вызывать гипогликемию, то есть снижение сахара меньше 3,9 ммоль/л. Для профилактики такого состояния лучше не бегать на голодный желудок, контролировать сахар до нагрузки, во время и после. Потому что физическая активность может иметь отсроченный эффект — через некоторое время после тренировки может снизиться уровень сахара. В таком случае желательно планировать физическую активность. То есть если человек понимает, что он побежит на какое-то длительное время, ему нужно скорректировать либо свое питание, либо свою сахароснижающую терапию. А высокоинтенсивный бег на маленькие дистанции может вызывать гипергликемию, и это тоже надо учитывать. При планировании физических нагрузок желательно, чтобы была возможность мониторить уровень сахара», — рассказала врач.

Кроме того при сахарном диабете возможны такие осложнения, как снижение остроты зрения, нарушения микроциркуляции и нарушения иннервации — полинейропатия. Это влияет на подготовку к физическим нагрузкам.

«Для занятия важно выбирать удобную обувь, одежду, потому что на фоне травматизации ног может возникнуть инфекция. При наличии нарушения кровоснабжения это может привести к гангрене, затяжной инфекции. Сахарный диабет часто сопровождается повышением артериального давления и требует постоянного медицинского контроля, поэтому допуск к любым спортивным мероприятиям должен быть после посещения врача. Диабет ни первого, ни второго типов не является противопоказанием для занятий спортом», — заключила эндокринолог.

Чем заменить занятия бегом?

Заведующий хирургическим отделением, врач травматолог-ортопед, хирург клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктория Смирнова рассказала «Газете.Ru», что бег можно заменить ходьбой, особенно скандинавской, плаванием, ездой на велосипеде, занятиями на эллиптическом тренажере или силовыми тренировками. Однако выбор замены для бега зависит от целей, состояния здоровья и доступных ресурсов человека.

«Низкоударные кардионагрузки — это отличный способ улучшить выносливость с минимальной нагрузкой на суставы. Одной из лучших альтернатив является скандинавская ходьба. Она безопасна для суставов, улучшает работу сердца и доступна каждому. Однако для достижения эффекта, аналогичного бегу, потребуется больше времени. Велосипед также является отличным вариантом для кардионагрузок. Он минимизирует нагрузку на колени и позвоночник, развивает мышцы ног, но требует наличия велосипеда или велотренажера, а на улице его использование зависит от погодных условий. Эллиптический тренажер имитирует бег без ударной нагрузки, задействует мышцы верхней и нижней части тела и безопасен для суставов. Однако для его использования необходим сам тренажер, который обычно доступен в тренажерном зале. Плавание и аквааэробика обеспечивают нулевую нагрузку на суставы и прорабатывают мышцы всего тела. Однако для них необходимы навыки плавания», — заключила Смирнова.