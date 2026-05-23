Боня заявила, что не готова мириться с Милоновым

Боня: готова была примириться с Соловьевым, но не с Милоновым
Блогер и телеведущая Виктория Боня в интервью журналисту Надежде Стрелец заявила, что готова была примириться с телеведущим Владимиром Соловьевым, но не с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

По словам Бони, общество должно давать шанс тем, кто хочет исправиться, поэтому она согласилась примириться с Соловьевым.

«Когда человек идет на примирение, мне кажется, нужно выбирать хотя бы плохой мир», — сказала она.

В отношении Милонова, который, как утверждает телеведущая, на протяжении 15 лет «хаял всех женщин», у нее нет желания идти на переговоры. Его попытку извиниться она назвала желанием «прикрыть свой зад», а не искренним примирением. Боня также сообщила, что намерена инициировать коллективный иск против депутата, чтобы привлечь его к ответственности за публичные высказывания в адрес женщин.

До этого Боня заявляла, что высказывания Милонова «переходят границы человеческого и профессионального». Она назвала недопустимыми оскорбления и ярлыки «эскортницы», которые парламентарий регулярно направляет в адрес известных женщин. Блогер призвала поднимать этот вопрос серьезно, вплоть до коллективного иска за клевету и унижение достоинства, отметив, что речь идет о систематическом неуважении ко всем женщинам.

28 апреля Владимир Соловьев провел совместный эфир с Боней, в начале которого извинился перед телеведущей, признав, что был излишне эмоционален в высказываниях и допустил некорректные формулировки.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
