«Вы абсолютно правы». Соловьев извинился перед Боней в прямом эфире

Владимир Соловьев и Виктория Боня провели совместный прямой эфир после громкого конфликта — в середине апреля телеведущий назвал оппонентку «потрепанной шалавой» из-за ее публичных высказываний, а та в ответ анонсировала коллективный иск об оскорблении женщин. Теперь же Соловьев публично извинился перед Боней, объяснив свои высказывания «излишней эмоциональностью». При этом он заявил, что «70% женоненавистников — это женщины», напомнил Боне, что в России «война идет», и отказался просить прощения у также оскорбленной им премьера Италии Джорджи Мелони.

Извинения в прямом эфире

Конфликт между телеведущим Владимиром Соловьевым и Викторией Боней неожиданно завершился публичным примирением в эфире «Соловьев Live», куда блогер пришла в качестве гостьи. В начале программы ведущий поинтересовался самочувствием Бони после травмы ноги, сделал ей комплимент, а затем перешел к главному — признал, что в прошлых эфирах позволил себе лишнее.

«Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — заявил телеведущий.

Он также отверг обвинения в мизогинии — заявив при этом, что «70% женоненавистников — это женщины». Боня извинения приняла и поблагодарила оппонента за них. «Многие ждали кровопролитной встречи <...> Могу показать свои когти, могу показать свои рога, но не хочу», — отметила она.

Кроме того, Соловьев предложил Боне вести эфиры в своей программе и даже создать совместную «площадку для жалоб граждан». Та же назвала «самой больной темой» для россиян происходящее в Туапсе — город с начала апреля уже трижды подвергался атакам Вооруженных сил Украины, последний удар был нанесен сегодня, в день эфира. Как отметила Боня, там «животные страдают в жутком количестве».

«Вы сейчас серьезно? У Туапсе проблема другая — у Туапсе прилеты. Проблема в том, что там идет украинская атака, а до этого была проблема в Усть-Луге. Война идет, Вик! У вас в Монако сегодня прилеты были? Нет. А у нас прилеты по территории, Вик, у нас война идет», — ответил ведущий. При этом Соловьев пообещал лично пожертвовать 1 млн рублей на спасение птиц от мазута в Анапе.

Кроме того, Боня призвала Соловьева извиниться и перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони (ее телеведущий ранее называл «шлюхой». — «Газета.Ru»), но ведущий отказался.

«Вы рассуждаете о ней как о женщине. Но она не премьер-министр Италии? Я ее вообще не оскорбляю как женщину. Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ «кровавым палачом» — и никто в Италии их не остановил», — сказал он.

Соловьев добавил, что ему «пришлось действовать методами Жириновского», чтобы его слова услышали.

В чем конфликт Бони и Соловьева

В середине апреля после публичных высказываний Бони Владимир Соловьев жестко раскритиковал ее и попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить ее деятельность в интернете.

Кроме того, ведущий призвал признать блогера иноагентом. Он выразил уверенность, что с ее помощью «в стране раскачивают обстановку», и обвинил женщину в «продажности», отметив, что в 2020 году она в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом согласилась за деньги высказаться против поправок в Конституцию России.

При этом Соловьев допустил и оскорбительные высказывания в адрес Бони, в прямом эфире назвав ее «потрепанной шалавой» и «престарелой женщиной».

Боня в ответ заявила, что Соловьев стал «много себе позволять», и объявила о подготовке коллективного иска против него, а также депутата Госдумы Виталия Милонова, называвшего ее «дубайской эскортницей», и дизайнера Артемия Лебедева. Последний попал в этот список не из-за нападок на саму Боню, а из-за конфликта с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко.

Впоследствии же, как рассказала блогер, она получила от Соловьева и его команды предложение совместно провести прямой эфир. Боня заявила, что согласилась.