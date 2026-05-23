Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пострадавших при атаке на колледж в ЛНР студентов отправят на отдых в детские центры

Минпросвещения отправит пострадавших студентов из Старобельска в детские центры
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пострадавших при теракте в Луганской Народной Республике (ЛНР) студентов отправят на отдых и оздоровление в детские центры, подведомственные Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что речь идет о студентах Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет.

«Путевки выделены по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова», — отметили в ведомстве.

Кроме того, для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям и сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета.

В ведомстве также сообщили, что студенты колледжа в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения с 22 мая. Учащихся, проживавших в общежитии, направили к местам постоянного проживания.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, где находились 86 детей, частично обрушилось.

Ранее педагог колледжа в Старобельске рассказала, как спасла детей во время атаки ВСУ.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!