Пострадавших при атаке на колледж в ЛНР студентов отправят на отдых в детские центры

Минпросвещения отправит пострадавших студентов из Старобельска в детские центры

Пострадавших при теракте в Луганской Народной Республике (ЛНР) студентов отправят на отдых и оздоровление в детские центры, подведомственные Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что речь идет о студентах Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет.

«Путевки выделены по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова», — отметили в ведомстве.

Кроме того, для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям и сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета.

В ведомстве также сообщили, что студенты колледжа в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения с 22 мая. Учащихся, проживавших в общежитии, направили к местам постоянного проживания.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, где находились 86 детей, частично обрушилось.

