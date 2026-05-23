Педагог колледжа в Старобельске рассказала, как спасла детей во время атаки ВСУ

Одна из преподавателей колледжа в Старобельске Луганской народной республики вывела 30 детей из здания через кухню после начала атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сама педагог Елена (ее фамилия не приводится) рассказала в беседе с RT.

«Кричали, плакали, были перепуганы. Но были дети, которые держали себя в руках. И я сначала тоже была в таком состоянии шока. Мы со студентом держали друг друга за руки», — сказала она.

Уточняется, что педагог — из другого города, поэтому жила в общежитии. Прямо во время удара женщина попросила дежурную открыть запасной выход на кухне. Через него вышли она сама и более 30 учащихся.

Кроме того, другие преподаватели тоже помогли — они забрали к себе домой студентов, кто сколько смог, рассказала Елена.

По последним данным, в результате случившегося не выжили 12 человек, еще десятки получили ранения.

В МИД России заявили, что Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобельске возьмет на себя ответственность за эскалацию и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Ранее омбудсмен призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

 
