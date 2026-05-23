Тяжело раненного подростка из севастопольской школы перевезли в Москву

Развожаев: школьника с самыми тяжелыми травмами из Качи доставили в РДКБ

Школьника, получившего самые тяжелые травмы при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача, 23 мая доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу в Москву (РДКБ). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе медучреждения рассказали ТАСС, что состояние подростка оценивается как очень тяжелое, дорогу он перенес удовлетворительно. Заведующая отделением реанимации Анна Пыталь уточнила, что пациент находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами, добавили в РДКБ.

По словам Развожаева, в Севастополе на лечении остаются шесть подростков. Двое из них, юноша и девушка, находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.

«Второй юноша вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде, характер травм это позволяет; он также будет лечиться в РДКБ», — написал Развожаев.

Он уточнил, что двоих пострадавших школьников выписали накануне.

Обрушение балкона произошло утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя. По данным Следственного комитета, выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент конструкция рухнула. В ведомстве добавили, что здание школы ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

