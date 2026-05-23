ВСУ обстреливают место теракта в Старобельске

Место трагедии в Старобельске в ЛНР в настоящее время атакуют беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, спасателям приходится прерывать спасательные работы по команде «воздух», и прятаться в укрытие.

«ПВО и МОГи отрабатывают по вражеским беспилотникам», — написал Мирошник, добавив, что спасательные работы будут продолжены.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на пятницу. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пострадали 39 человек, некоторые оказались под завалами в той части постройки, которая была разрушена до основания. По последним данным, не выжили 10 человек. Местонахождение еще 11 учащихся колледжа остается неизвестным.

По словам президента России Владимира Путина, ВСУ атаковали здание со спящими подростками, чтобы отвлечь внимание от своего плачевного положения в зоне боевых действий. При этом в украинском генштабе продолжают отрицать, что наносили удар по Старобельску.

Ранее МИД России пригласил иностранных журналистов на место теракта в Старобельске.