В Сербии приостановили движение всех поездов, начиная с 05:15 по мск. Об этом сообщает железнодорожная компания «Сербиявоз».

В компании не объяснили причину случившегося, но известно, что в субботу, 23 мая, в стране проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции.

Уточняется, сербские студенты ранее объявили о крупной акции протеста на площади Славия в Белграде 23 мая в 19:00 по мск, в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

В сентябре 2025 года Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предупреждение о «майдане» в стране. По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября. Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества.

Ранее Путин заявил о попытке Запада организовать цветную революцию в Сербии.