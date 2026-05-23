В Москве побит рекорд осадков после мощной грозы

Синоптик Тишковец: гроза в Москве принесла четверть месячной нормы осадков
Сильная гроза, прошедшая в Москве 22 мая принесла четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ выпало 16 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Также был побит суточный рекорд осадков, установленный в 2009 году. Тогда в столице выпало 18,3 мм дождя.

Синоптик отметил, что местами в городе прошел град, а частота молний во время грозы была очень высокой.

В Московской области больше всего осадков зафиксировали в Ново-Иерусалиме, Долгопрудном, Пушкино, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Талдоме и Дмитрове.

Порывы ветра во время непогоды достигали штормовых значений. В Домодедово скорость ветра составила 16 м/с, в Шереметьево — 18 м/с, а во Внуково — до 20 м/с.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что в конце мая в столичном регионе задержится прохладная погода, причем даже в начале июня жара не вернется. Что касается прогнозов о надвигающемся смерче, то, по его мнению, они вряд ли оправдаются, хотя ветер в ближайшие дни действительно может увеличиться до критической скорости.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о пике холода.

 
