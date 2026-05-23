Россиянка попала в больницу из-за пива

SHOT: в Уфе женщина выпила 1,5 литра пива и оказалась в больнице с отеком мозга
В Уфе у 31-летней женщины развился отек мозга после употребления алкоголя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в начале мая девушка выпила с друзьями около полутора литров пива и немного вина. Ночью у нее началась рвота, а к утру появились сильная головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией и сонливость. Медики скорой доставили пациентку в больницу, где диагностировали энцефалопатию с неврологическими нарушениями.

Как отмечает Telegram-канал, врачи объяснили, что организм не справился с переработкой этанола. Из-за обильной рвоты у женщины наступило обезвоживание и нарушился электролитный баланс, что привело к отеку мозга. Ситуацию усугубило повышенное внутричерепное давление, которое у женщины выявили еще несколько лет назад.

В больнице пациентка провела неделю на капельницах и уколах. Источник отмечает, что сейчас ей предстоит еще месяц лечения дома препаратами для восстановления работы мозга и сосудов. По рекомендации врачей алкоголь теперь полностью противопоказан.

До этого врач Алексей Василевский рассказал «Газете.Ru», что употребление пива и других алкогольных напитков может увеличить риск развития рака кишечника. По его словам, этанол превращается в организме в ацетальдегид, который повреждает ДНК и способствует развитию онкологии. Бактерии кишечника участвуют в метаболизме этанола и увеличивают содержание ацетальдегида в толстой кишке, что приводит к мутагенным процессам.

