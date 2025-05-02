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Россиянка попала в больницу из-за таракана, заползшего в ухо

В Нижнем Новгороде женщина попала в больницу из-за таракана в ухе
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Telegram-канал ЛОР Артем Кувшинов

В Нижнем Новгороде врачи помогли женщине, которой в ухо заполз таракан. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».

Местная жительница обратилась за медицинской помощью с жалобами на резкую боль в ухе. Она смогла попасть к врачам только на следующее утро после возникновения дискомфорта, когда у нее появились дополнительные симптомы – шумы и ощущение шевеления в левом ухе.

Медики городской больницы №35 быстро установили причину недомогания. В ходе осмотра ЛОР-специалисты обнаружили в ушном проходе пациентки таракана. Насекомое было извлечено с помощью микрохирургических ушных щипцов, процедура прошла без осложнений.

Отмечается, что тараканы представляют особую сложность как инородные тела из-за своих особенностей. Эти насекомые не способны двигаться задним ходом, а их хрупкое строение повышает риск фрагментации при извлечении, что может привести к оставлению в ушном проходе отдельных частей тела насекомого.

Ранее россиянка 20 лет проходила с деталью от конструктора в ухе.

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