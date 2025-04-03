Пиво связано с риском развития рака кишечника

Употребление пива и других алкогольных напитков может увеличить риск развития рака кишечника, рассказал «Газете.Ru» главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Алексей Василевский.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других исследований, регулярное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак кишечника. Риск увеличивается с количеством и частотой употребления алкоголя.

«Алкоголь, включая пиво, содержит этанол, который в организме может превращаться в ацетальдегид — вещество, способное повреждать ДНК и способствовать развитию рака. Кроме того, алкоголь может вызывать воспаление и нарушать всасывание питательных веществ, что также повышать риск онкологических заболеваний», — отметил врач.

По его словам, бактерии кишечника участвуют в метаболизме этанола и увеличивают содержание ацетальдегида в толстой кишке. Ацетальдегид накапливается там по мере увеличения дозы выпитого алкоголя. В итоге его концентрация становится опасной и приводит к мутагенным процессам.

Ранее врач рассказал, что кровохарканье более 600 мл крови в день может указывать на рак.