Раненая девушка во время спасения из-под обломков в Старобельске попросила об одном

В Старобельске раненая девушка во время спасения призвала помочь ее подруге
В Старобельске на видео попало спасение девушки из-под завалов общежития. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах с места видно, как раненая девушка, частично заваленная обломками, первым делом призвала нашедших ее спасателей вытащить ее подругу. Она указала ее местоположение, похлопав рукой по груде камней — предположительно, вторая пострадавшая оказалась полностью под обломками здания.

До этого в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске. Судя по ролику, все помещения получили серьезные повреждения, пол был усыпан осколками, а в некоторых комнатах возник настолько сильный пожар, что туда стало невозможно зайти.

Беспилотники ВСУ врезались в общежитие старобельского колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. По последним данным, во время атаки пострадали 48 человек, местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. Не выжили десять человек. Само здание частично обрушилось. Спасательные работы продолжаются, с родителями работают медики и психологи.

Ранее студентка из Старобельска рассказала, как ей удалось выжить под завалами после атаки ВСУ.

 
