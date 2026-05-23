В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка

В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил мальчика возле остановки «Кольцевая». Об этом сообщил портал E1.ru.

По данным портала, ребенок вместе с матерью вышел из машины после футбольных соревнований. В этот момент в мальчика врезался курьер.

Мать пострадавшего рассказала, что ребенка фактически затянуло под мопед. По ее словам, курьер объяснил случившееся попыткой объехать кочку — ради этого он съехал с велодорожки в зону остановки, куда только что вышел мальчик.

Женщина сообщила, что у ребенка пошла кровь изо рта, а на лице появились ссадины. При этом, по предварительной оценке, руки и ноги мальчик не повредил, он оставался в сознании и мог разговаривать.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Медики рекомендовали семье пройти дополнительное обследование в больнице, чтобы исключить серьезные травмы.

Подобный инцидент случился в Москве, где на улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате происшествия пострадала девочка-пешеход, ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее курьер на питбайке наехал на мальчика в Подмосковье.