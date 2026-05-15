В центре Москвы самокатчик сбил ребенка

В центре Москвы самокатчик сбил девятилетнюю девочку

В Москве на улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, публикуя кадры инцидента.

В результате происшествия пострадала девочка-пешеход, ее доставили в медицинское учреждение.

В прокуратуре добавили, что водитель электросамоката скрылся с места инцидента.

Уточняется, что надзорное ведомство взяло на контроль установление личности участника ДТП и его «привлечение к установленной законом ответственности».

До этого в Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером на Комендантском проспекте: 19-летний курьер на электровелосипеде, двигаясь по велодорожке, столкнулся с девочкой, которая ехала на самокате. Оба получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Полиция проверяет обстоятельства происшествия и устанавливает все детали.

Ранее курьер на питбайке наехал на мальчика в Подмосковье.

 
