Бутягин рассказал о претензиях Украины к его раскопкам в Керчи

Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости о претензиях, которые Украина предъявила к его раскопкам в Керчи.

По словам ученого, обвинение основано на статье о противодействии «черным копателям», которые ищут артефакты для личной наживы.

«Претензии украинской стороны основаны на Гаагской конвенции (О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта — прим. ред.), но при этом мне вменяется та статья, где говорится о разрушении культурного слоя «с целью поиска артефактов для личного обогащения», — сказал Бутягин.

Археолог отметил, что с 1999 года руководит экспедицией на городище Мирмекий в Керчи, где изучает античный период. Украинская прокуратура, пояснил он, исходила из того, что раскопки на территории, которую ведомство не считает российской, проводились без соответствующего разрешения. Бутягин отметил, что ученые вели планомерные научные исследования, однако для Украины это не имеет значения, так как ее позиция заключается в том, что отсутствие разрешения на раскопки автоматически делает их грабежом и уничтожением.

Ученый был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинил его в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму. В марте окружный суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции, но Украине не отдали ученого. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен, в ходе которого Бутягин был освобожден.

Ранее Бутягин рассказал о взаимоотношениях с польскими сокамерниками.