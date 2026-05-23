На Гавайях произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:46 мск примерно в 12 километрах к югу от населенного пункта Хонауно-Напупу, где проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 24,5 километра.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

До этого сильное землетрясение произошло на юге Китая, после которого эвакуировали более 7 тысяч человек. Эпицентр фиксировали в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 млн человек.

Во время подземных толчков серьезные повреждения получили минимум 13 жилых домов. На месте проводят поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая объявило третий уровень экстренного реагирования из четырех возможных, где первый считается максимальным.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.