Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Гавайях произошло сильное землетрясение

USGS: землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гавайев
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:46 мск примерно в 12 километрах к югу от населенного пункта Хонауно-Напупу, где проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 24,5 километра.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

До этого сильное землетрясение произошло на юге Китая, после которого эвакуировали более 7 тысяч человек. Эпицентр фиксировали в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 млн человек.

Во время подземных толчков серьезные повреждения получили минимум 13 жилых домов. На месте проводят поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая объявило третий уровень экстренного реагирования из четырех возможных, где первый считается максимальным.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!