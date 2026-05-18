После сильного землетрясения на юге Китая эвакуировали более 7 тысяч человек

Nanfang ribao: более 7 тыс. человек эвакуированы из-за землетрясения на юге КНР

Более 7 тысяч человек эвакуировали после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщила газета Nanfang ribao.

По данным издания, три человека числятся пропавшими без вести. Еще четверых госпитализировали.

В результате землетрясения серьезные повреждения получили как минимум 13 жилых домов. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Сейсмологическое управление Китая ввело третий уровень экстренного реагирования из четырех возможных, где первый считается максимальным.

Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр находился в районе Люнань городского округа Лючжоу, где живут более 4 млн человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире. Эпицентр землетрясения находился в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска.

