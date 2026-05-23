МИД России пригласил иностранных журналистов на место теракта в Старобельске

Захарова: МИД организует для корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР

Россия готова организовать посещение аккредитованными иностранными журналистами места атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на данный момент на Западе активно распространяется откровенная ложь. Так, в Совбезе ООН страны Запада заявляют, мол, никакой атаки ВСУ на колледж в Старобельске не было. В частности, такие заявления поступают от Латвии.

«Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится», — написала Захарова.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на пятницу. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пострадали 39 человек, некоторые оказались под завалами в той части постройки, которая была разрушена до основания. По последним данным, не выжили 10 человек. Местонахождение еще 11 учащихся колледжа остается неизвестным.

По словам президента России Владимира Путина, ВСУ атаковали здание со спящими подростками, чтобы отвлечь внимание от своего плачевного положения в зоне боевых действий. При этом в украинском генштабе продолжают отрицать, что наносили удар по Старобельску.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.

 
