В Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик

Автобус с пассажирами наехал на грузовик в столичном районе Царицыно. Об этом сообщает канал «112».

Как отмечается в публикации, автобус следовал по маршруту №850 и попал в ДТП с припаркованным самосвалом рядом с торговым центром «Эльбрус». По предварительной информации, несколько человек пострадали, водитель автобуса зажат в кабине. Медики уже осматривают людей на месте происшествия.

На кадрах видно, что прибыли как минимум две машины скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге, что вызвало затруднения — автомобили продвигались медленно и собирались в пробку.

