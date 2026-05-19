Катер с людьми опрокинулся на озере Байкал

Прокуратура Бурятии: на озере Байкал перевернулся катер с людьми
Катер с людьми перевернулся на озере Байкал в Бурятии. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила прокуратура республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что судно «Хивус» перевернулось в районе геологического памятника природы Черепаха, расположенного на восточном побережье Байкала. ЧП произошло на расстоянии примерно 30 метров от берега.

«По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой», — говорится в заявлении.

8 мая на реке Амга в Алданском районе Республики Саха (Якутии) опрокинулась лодка, на борту которой находились два человека. ЧП произошло в 45 км от поселка Верхняя Амга. Во время сплава судно столкнулось с затонувшим деревом, после чего ушло под воду. Пассажир смог самостоятельно добраться до берега. Судоводитель после инцидента пропал, были организованы его поиски. На фоне случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности плавания.

За пять дней до этого моторная лодка перевернулась на Москве-реке в районе Красногорска. Очевидцы утверждали, что капитан арендованного судна находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Казани опрокинулась лодка с двумя мужчинами и собакой.

 
