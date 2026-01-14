Размер шрифта
Россиянин заколол домогавшегося его соседа, испугавшись за свою честь

На Урале осудили мужчину, который заколол соседа за домогательства к нему
На Урале вынесли приговор мужчине, который заколол соседа ножом за то, что тот его домогался. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Ревда в июле прошлого года, когда пьяный мужчина не смог попасть в свою квартиру и попросился сходить в туалет к соседу — тот впустил его. По словам мужчины, после выхода из санузла сосед встретил его обнаженным и стал предлагать ему соитие.

Испугавшись за свою честь, гость взял нож, чтобы, как он утверждал, только напугать домогавшегося до него знакомого, однако между ними началась ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта мужчина нанес соседу удары в голову, а затем не менее девяти ножевых ранений в шею — он не выжил.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину, но при этом настаивал, что это была самооборона. Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда матери соседа.

Ранее россиянин несколько раз ударил сына ножом и заколол его возлюбленную.

