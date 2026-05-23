Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ рассекретила архивы о методах вербовки украинцев в концлагере нацистской Германии

ФСБ: нацисты при вербовке украинцев в концлагере внушали им ненависть к русским
РИА «Новости»

Спецслужбы нацистской Германии осуществляли в концлагере Шталаг № 326 вербовку советских военнопленных-украинцев, навязывая им шовинистические взгляды и внушая ненависть к русским. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на сайте ФСБ России.

После освобождения в апреле 1945 года Шталага № 326 было установлено, что в его составе функционировал особый зондерлагерь, в котором содержались военнопленные украинской национальности. Фактически он являлся разведывательной школой абера, где готовилась агентура из украинцев.

Находящиеся там пленные воспитывались в духе ненависти к русскому народу, который якобы угнетает Украину и поэтому является главным врагом украинцев. Так, вербуемым внушались идеи об «арийской чистоте» украинской нации, о былом «величии» украинской державы. Пленных старались убедить в том, что украинцы должны быть выше других народов, особенно русских и поляков.

Поддавшихся на такую пропаганду переводили в другие концлагеря, где они вели среди заключенных контрразведывательную работу. Часть завербованных перебрасывалась в тыл Красной армии с разведывательными заданиями.

9 мая ФСБ рассекретила документы о создании нацистской Германией во время Второй мировой войны школ пропагандистов.

Ранее ФСБ рассекретила данные о крымских пособниках нацистов.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!