ФСБ рассекретила архивы о методах вербовки украинцев в концлагере нацистской Германии

ФСБ: нацисты при вербовке украинцев в концлагере внушали им ненависть к русским

Спецслужбы нацистской Германии осуществляли в концлагере Шталаг № 326 вербовку советских военнопленных-украинцев, навязывая им шовинистические взгляды и внушая ненависть к русским. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на сайте ФСБ России.

После освобождения в апреле 1945 года Шталага № 326 было установлено, что в его составе функционировал особый зондерлагерь, в котором содержались военнопленные украинской национальности. Фактически он являлся разведывательной школой абера, где готовилась агентура из украинцев.

Находящиеся там пленные воспитывались в духе ненависти к русскому народу, который якобы угнетает Украину и поэтому является главным врагом украинцев. Так, вербуемым внушались идеи об «арийской чистоте» украинской нации, о былом «величии» украинской державы. Пленных старались убедить в том, что украинцы должны быть выше других народов, особенно русских и поляков.

Поддавшихся на такую пропаганду переводили в другие концлагеря, где они вели среди заключенных контрразведывательную работу. Часть завербованных перебрасывалась в тыл Красной армии с разведывательными заданиями.

9 мая ФСБ рассекретила документы о создании нацистской Германией во время Второй мировой войны школ пропагандистов.

Ранее ФСБ рассекретила данные о крымских пособниках нацистов.