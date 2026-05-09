ФСБ рассекретила материалы о школах нацистских пропагандистов

ФСБ России по ДНР рассекретила документы о создании нацистской Германией во время Второй мировой войны школ пропагандистов. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет о протоколах допросов бывших узников концлагерей, которых использовали как основу для формирования таких школ с последующим внедрением их выпускников в советскую систему.

В одном из опубликованных протоколов житель Харьковской области рассказал, что после пленения немецкими войсками находился в лагере для военнопленных во Владимире-Волынской, где работал в лагерной полиции. Позже, по данным документа, его направили на обучение в школу агентов-пропагандистов при Восточном министерстве Германии, располагавшуюся в городе Вустрау.

Согласно материалам, в подобные школы набирали пленных с Украины, из Белоруссии и других республик Советского Союза. Предпочтение отдавали людям с образованием не ниже среднего, а также тем, кто был недоволен советской властью. В школы принимали и добровольцев из числа отправленных на работы в Германию.

В документах говорится, что после окончания обучения агентов направляли в оккупированные районы СССР, лагеря советских военнопленных, а также на пропагандистскую работу в Русской освободительной армии.

Основной задачей таких агентов была массовая пропаганда среди населения Советского Союза и продвижение идей фашизма.

Ранее ФСБ рассекретила документы о травле советских пленных собаками со стороны нацистов.