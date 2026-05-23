Синоптик рассказал, где в России на выходных ждать снега

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РИА Новости, что на юге Восточной Сибири на выходных будет находиться эпицентр холодной погоды.

По его словам, мокрый снег ожидается в горных районах Иркутской области, Горной Шории и Тувы. Там ожидается мокрый снег, а дневная температура не превысит +4... +9°C, что на 4... 6°C ниже нормы.

«Что касается температурных аномалий, то наиболее интересные, наиболее яркие ... эпизоды, эпицентр холодной погоды — это юг Восточной Сибири. Завтра ночные температуры до минус 5°C», — пояснил синоптик.

22 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин прокомментировал заявление своего коллеги Александра Шувалова о том, что продолжительность характерной для центральной части России зимы в ближайшие годы сократится. По мнению собеседника издания, ничего плохого в этом нет.

Однако вместе с потеплением будет усиливаться климатическая нестабильность: возможно, снега будет выпадать еще больше, чем сейчас, добавил он.

Ранее Москвичей предупредили о грозах со шквалистым ветром.

 
