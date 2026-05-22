Синоптик объяснил, хорошо ли для России сокращение зимы

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление своего коллеги Александра Шувалова о том, что продолжительность характерной для центральной части России зимы в ближайшие годы сократится. По мнению собеседника издания, ничего плохого в этом нет.

«Неизбежно сокращение сроков метеорологической зимы со снегом и сильными морозами. Данный процесс начался не вчера. Еще 70–100 лет назад такая зима длилась с ноября по март. <...> Чем больше тепла, тем больше жизни. Это хорошо для России», — сказал Ильин.

Однако вместе с потеплением будет усиливаться климатическая нестабильность: возможно, снега будет выпадать еще больше, чем сейчас, добавил он.

Как сообщил Шувалов, традиционная русская зима в ближайшее время «съежится». По его словам, бесснежные зимы не станут нормой в центральной части России, однако продолжительность холодного сезона будет меньше.

Изменения могут стать заметными уже через пять лет, но вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится, отметил эксперт.

