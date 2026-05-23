Стало известно о пострадавших в Новороссийске в результате атаки ВСУ

Два человека пострадали в Новороссийске в результате атаки БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску пострадали два человека. Об этом оперштаб Кубани сообщает в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

«В момент падения обломков БПЛА мужчина находился на одной из улиц. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении оперштаба.

Позже оперштаб сообщил о еще одном пострадавшем в результате атаки ВСУ. Его также госпитализировали.

23 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков украинского БПЛА.

По имеющейся информации, загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты дронов также упали на территории топливного терминала.

На месте работают оперативные и специальные службы.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на российскую столицу.

Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.