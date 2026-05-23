Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о пострадавших в Новороссийске в результате атаки ВСУ

Два человека пострадали в Новороссийске в результате атаки БПЛА ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску пострадали два человека. Об этом оперштаб Кубани сообщает в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

«В момент падения обломков БПЛА мужчина находился на одной из улиц. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении оперштаба.

Позже оперштаб сообщил о еще одном пострадавшем в результате атаки ВСУ. Его также госпитализировали.

23 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков украинского БПЛА.

По имеющейся информации, загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты дронов также упали на территории топливного терминала.

На месте работают оперативные и специальные службы.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на российскую столицу.

Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!