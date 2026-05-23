Аэропорты двух росийсикх городов работают с ограничениями

Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация в своем канале в мессенджере «Макс».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (в аэропорту Чкалов и Сочи. — «Газета.Ru»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

22 мая Росавиация сообщала, что аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по расписанию.

Также пресс-служба ведомства сообщала, что Жуковский ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Незадолго до этого ограничения вводили московские аэропорты Внуково и Шереметьево.

Утром 21 мая в Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

Ранее генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским.