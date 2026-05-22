Один из подмосковных аэропортов работает с ограничениями

Подмосковный аэропорт Жуковский принимает рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Жуковский <...> принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

22 мая пресс-служба Росавиации сообщала, что Жуковский ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Незадолго до этого ограничения вводили московские аэропорты Внуково и Шереметьево.

Утром 21 мая в Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

Ранее генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским.