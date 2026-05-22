Алтайские школьницы избивали девочку, пока знакомый снимал это на телефон

В Алтайском крае СК проверяют информацию об избиении ребенка сверстниками

В Алтайском крае следователи проводят проверку после избиения ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Информацию о произошедшем в Павловском районе региона сотрудники ведомства обнаружили в интернете. По словам местных жителей, сверстницы заманили девочку в безлюдное место, где стали наносить удары.

«Пострадавшую били по лицу, таскали за волосы, толкали и оскорбляли», – сообщается в посте из местного паблика.

При этом за происходящим наблюдал знакомый школьниц. Он якобы снимал происходящее на телефон и не вмешивался.

В действиях школьников следователи усмотрели признаки хулиганства. Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также личности всех причастных.

