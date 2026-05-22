Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Алтайские школьницы избивали девочку, пока знакомый снимал это на телефон

В Алтайском крае СК проверяют информацию об избиении ребенка сверстниками
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае следователи проводят проверку после избиения ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Информацию о произошедшем в Павловском районе региона сотрудники ведомства обнаружили в интернете. По словам местных жителей, сверстницы заманили девочку в безлюдное место, где стали наносить удары.

«Пострадавшую били по лицу, таскали за волосы, толкали и оскорбляли», – сообщается в посте из местного паблика.

При этом за происходящим наблюдал знакомый школьниц. Он якобы снимал происходящее на телефон и не вмешивался.

В действиях школьников следователи усмотрели признаки хулиганства. Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также личности всех причастных.

До этого в Ростовской области подростки поставили несовершеннолетнего на колени и потребовали, чтобы он извинился перед кем-то. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее рязанские подростки изранили мужчину ножом из-за оскорблений матери.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!