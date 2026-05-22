Рязанские подростки изранили мужчину ножом из-за оскорблений матери

В Ряжске подростков будут судить за расправу над мужчиной из-за оскорбления
В Рязанской области перед судом предстанут молодые люди в возрасте 15 и 17 лет, которых обвиняют в расправе над 56-летним мужчиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ряжске. Во время конфликта между россиянином и подростками первый оскорбил мать одного из молодых людей. После этого юноши придумали план мести.

Они, как полагают следователи, избили оппонента, затем один из подростков достал свой туристический нож и стал наносить удары по груди, животу и пояснице мужчины. Всего было не менее 21 пореза.

Затем несовершеннолетние скрылись, а позже мужчину без признаков жизни обнаружили в квартире.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи установили лица подозреваемых и задержали их.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

До этого в Калининградской области 20-летняя девушка напала на своего отца с ножом. Во время бытовой перепалки она ударила родителя лезвием три раза.

Ранее россиянин после расставания с возлюбленной напал с ножом на ее нового парня.

 
