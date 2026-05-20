Юная россиянка заколола отца ножом во время ссоры

В Калининградской области 20-летняя девушка заколола своего 47-летнего отца ножом во время ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 мая в городе Мамоново, когда девушка распивала спиртные напитки вместе со своим отцом. Внезапно между ними вспыхнула бытовая перепалка. Дочь схватилась за нож и нанесла отцу не менее трех ударов лезвием в область спины и шеи. В результате пострадавший не выжил.

Подозреваемую задержали сотрудники правоохранительных органов. Ее уже допросили и предъявили девушке обвинение. Суд по ходатайству следствия заключил ее под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

