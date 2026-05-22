Россиянин после расставания с возлюбленной заколол ее нового парня

В Тюменской области мужчина расправился с новым приятелем бывшей сожительницы
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Тюменской области будут судить за нападение на нового возлюбленного своей бывшей сожительницы, мужчина ударил оппонента ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый пришел к дому своей бывшей сожительницы, с которой у него есть общий ребенок. В одной из комнат он обнаружил нового знакомого бывшей возлюбленной. Мужчины сели за стол и начали распивать спиртные напитки, во время застолья между ними возникла ссора.

30-летний гость схватил нож и трижды ударил им оппонента, спасти раненого не удалось. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему может грозить длительный срок заключения.

До этого жителю Коми вынесли приговор за похищение собственной супруги. Мужчина приревновал жену, отобрал у нее телефон и закрыл в погребе. Женщина попыталась сбежать, но он силой вернул ее в дом, снова избил, насильно посадил в автомобиль и в течение нескольких часов перевозил по территории района.

Ранее в Калуге женщина ударила избранника ножом в живот за то, что тот лишился работы.

 
