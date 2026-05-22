Один регион готов оказать помощь ЛНР после удара по колледжу

Губернатор Миляев: Тульская область готова оказать помощь ЛНР после атаки БПЛА
Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

Тульская область готова оказать поддержку Луганской народной республике (ЛНР) после удара дронов на Старобельский колледж. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

«В ночь на 22 мая Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в ЛНР подвергся атаке беспилотников. Удар пришелся по учебному корпусу и общежитию, где в это время находились подростки… Тульская область готова оказать необходимую помощь», — написал он.

Губернатор Тульской области отметил, что удар украинскими силами был нанесен прицельно по спящим детям. Он выразил слова соболезнования семьям жертв трагедии.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая с помощью дронов нанесли удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Из-за действий украинских войск здание общежития частично обрушилось. До сих пор сообщалось о 40 пострадавших и четырех жертвах случившегося, но президент актуализировал данные. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Минпросвещения Кравцов заявил о помощи пострадавшим после удара по общежитию в ЛНР.

 
