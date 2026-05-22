Глава ЛНР привел данные о пропавших после атаки ВСУ на Старобельск студентах

Судьба 15 студентов, пропавших без вести после атаки на колледж в Старобельске, остается неизвестной, МЧС продолжает разбор завалов. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

«Ситуация в Старобельске остается сложной. <...> Пока остается не установленным местонахождение 15 человек», — рассказал он.

Пасечник также сообщил, что в настоящее время родители студентов находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи и медики. К оказанию помощи также присоединились общественники и волонтеры республики.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж.

В республике введен режим ЧС.

Ранее Москва обратилась за помощью к омбудсменам ООН в связи с терактом в ЛНР.