Бывшему замглавы Генштаба ВС РФ ужесточили приговор

Второй Западный окружной военный суд увеличил на два года срок наказания бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, ранее приговоренному к 17 годам колонии по делу о получении взятки и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Окончательное наказание Арсланову Халилу Абдухалимовичу определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в решении тройки судей.

Кроме того, суд почти в два раза увеличил сумму штрафа — до 60,5 млн рублей.

Также бывшего заместителя главы Генштаба лишили права занимать должности в государственных органах РФ и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет.

В июле 2025 года суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. По данным суда, он утвердил документы с завышенной стоимостью.

Сам Арсланов назвал выдвинутые против него обвинения надуманными. Он заявил, что радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует».

Ранее московский суд дал 15 лет колонии экс-заместителю главы управления пожарной охраны МЧС.

 
