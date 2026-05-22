Банда мигрантов почти два года насиловала детей

В Великобритании банду мигрантов задержали за насилие над детьми. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, всего полицейские поймали семь человек, все они – мужчины в возрасте от 20 до 21 года. Пятеро из них приплыли в страну на небольшой лодке в 2021-2022 году. Восьмой подозреваемый покинул Великобританию, его пытаются экстрадировать.

В период с августа 2023 по май 2025 года компания насиловала двух несовершеннолетних, им было 13-15 лет. Подробности произошедшего не приводятся, но, судя по обвинениям, банда нелегальных мигрантов совращала пострадавших, сексуально эксплуатировала их. Всего им предъявлено 40 обвинений.

В скором времени все арестованные фигуранты предстанут перед судом.

До этого в Британии накрыли еще одну группу педофилов, которые насиловали несовершеннолетних, одной из которых было 12 лет. Среди фигурантов оказалась и женщина, которую за организацию занятий проституцией приговорили к трем годам лишения свободы.

