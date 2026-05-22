Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Банда мигрантов почти два года насиловала детей

В Великобритании задержали мигрантов, насиловавших детей
Shutterstock

В Великобритании банду мигрантов задержали за насилие над детьми. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, всего полицейские поймали семь человек, все они – мужчины в возрасте от 20 до 21 года. Пятеро из них приплыли в страну на небольшой лодке в 2021-2022 году. Восьмой подозреваемый покинул Великобританию, его пытаются экстрадировать.

В период с августа 2023 по май 2025 года компания насиловала двух несовершеннолетних, им было 13-15 лет. Подробности произошедшего не приводятся, но, судя по обвинениям, банда нелегальных мигрантов совращала пострадавших, сексуально эксплуатировала их. Всего им предъявлено 40 обвинений.

В скором времени все арестованные фигуранты предстанут перед судом.

До этого в Британии накрыли еще одну группу педофилов, которые насиловали несовершеннолетних, одной из которых было 12 лет. Среди фигурантов оказалась и женщина, которую за организацию занятий проституцией приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее друг из соцсетей забросал девушку кусками мяса и изнасиловал вместе с друзьями.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!