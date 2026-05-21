Друг из соцсетей забросал девушку кусками мяса и изнасиловал вместе с друзьями

В Индии мужчина познакомился с девушкой в соцсетях и изнасиловал ее при встрече

Жительница Индии подверглась надругательству после знакомства в социальных сетях. Об этом сообщает News18.

Как рассказала 23-летняя пострадавшая, она переписывалась с мужчиной по имени Сахил, который представился наследником обеспеченной семьи и позже пообещал жениться на ней.

В какой-то момент он предложил встретиться, но на месте он ждал возлюбленную с несколькими мужчинами, с которыми изнасиловал ее. При этом на месте присутствовала подруга девушки, которая снимала процесс на камеру.

«Он обливал меня кровью, чтобы напугать. Он засыпал меня мясом животных, чтобы запугать», – рассказала девушка, говоря о Сахиле.

Затем пострадавшую отвезли на другую локацию, где также надругались. Помимо этого, ее пытались обратить в другую религию.

Позже девушка обратилась в полицию, где возбудили дело. Сотрудники правоохранительных органов арестовали четырех человек по этому делу.

Выяснилось, что на самом деле Сахила зовут иначе, а его семья замешана в торговле оружием.

