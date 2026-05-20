Группа из 19 мужчин 8 лет накачивала девочек наркотиками и насиловала их

В Британии 20 человек получил общий срок 277 лет за изнасилования детей

В Великобритании банду насильников приговорили суммарно к 277 годам лишения свободы за насилие над детьми из нескольких городов. Об этом сообщает Daily Express.

Всего перед судом предстали 20 человек. Большинство из них совершали преступления в период с 1995 по 2003 годы, но расследование затянулось, а вердикт суд вынес только сейчас.

От действий банды пострадали девочки, одной из них было всего 12 лет на момент первого изнасилования. Преступники накачивали пострадавших запрещенными веществами, домогались и совершали другие сексуальные преступления.

Самый суровый приговор получил 53-летний фигурант. Его приговорили к 28 годам лишения свободы. Его 56-летнего приятеля отправили в тюрьму на 20 лет, признав виновным в десяти изнасилованиях. Самым старшим из банды оказался 73-летний мужчина, который получил 18 лет.

Среди фигурантов также была женщина. За организацию занятий проституцией ее приговорили к трем годам.

