Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после удара ВСУ по общежитию

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после удара украинских войск по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский, передает РИА Новости.

«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», – сказал он.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. По последним данным, четыре человека не выжили, 40 пострадали. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

