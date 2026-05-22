Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Нас бомбят!»: мать студентки из ЛНР рассказала о разговоре с дочерью во время атаки

КП: в Старобельске студентка звонила матери во время атаки ВСУ
РИА Новости

Одна из студенток колледжа, в общежитие которого влетел беспилотник ВСУ ночью, в этот момент выходила на связь с родителями. Об этом сообщает «КП Луганск».

Как рассказала мать, ее 18-летняя дочь уехала в город, чтобы учиться в колледже. В ночь трагедии она общалась с родительницей и говорила о происходящем.

«Она звонила мне вечером, говорила: «Мама, нас бомбят», – рассказала женщина.

После этого студентка перестала отвечать на звонки. На данный момент семья ищет девушку.

По данным издания, близкие другой пострадавшей, 22-летней девушки, также не могут ее найти. Как рассказал ее возлюбленный, студентку ищут в больницах, так как уже известно, что ее вытащили из-под завалов.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Украинские БПЛА атаковали корпус старобельского колледжа, а также его общежитие.

Всего в общежитии находилось 86 студентов. В результате пострадали 40 человек, еще четверо не выжили.

Ранее детский омбудсмен Москвы назвала «подлым трусливым терактом» атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!