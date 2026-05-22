«Нас бомбят!»: мать студентки из ЛНР рассказала о разговоре с дочерью во время атаки

КП: в Старобельске студентка звонила матери во время атаки ВСУ

Одна из студенток колледжа, в общежитие которого влетел беспилотник ВСУ ночью, в этот момент выходила на связь с родителями. Об этом сообщает «КП Луганск».

Как рассказала мать, ее 18-летняя дочь уехала в город, чтобы учиться в колледже. В ночь трагедии она общалась с родительницей и говорила о происходящем.

«Она звонила мне вечером, говорила: «Мама, нас бомбят», – рассказала женщина.

После этого студентка перестала отвечать на звонки. На данный момент семья ищет девушку.

По данным издания, близкие другой пострадавшей, 22-летней девушки, также не могут ее найти. Как рассказал ее возлюбленный, студентку ищут в больницах, так как уже известно, что ее вытащили из-под завалов.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Украинские БПЛА атаковали корпус старобельского колледжа, а также его общежитие.

Всего в общежитии находилось 86 студентов. В результате пострадали 40 человек, еще четверо не выжили.

Ранее детский омбудсмен Москвы назвала «подлым трусливым терактом» атаку ВСУ на колледж в ЛНР.