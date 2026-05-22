Суд вынес приговор студентке Костиковой по делу об участии в террорристической организации

Студентка Полина Костикова, вербовавшая новобранцев в украинскую террористическую организацию получила пять лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы на платформе «Макс».

«Полина Костикова приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Они признана виновной по статье о приготовлении к участию в деятельности организации, которая признала террористической на территории Российской Федерации.

В мае прошлого года Останкинский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Полину Костикову. Как писали тогда СМИ, студентка самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС в ходе проверки такси, в котором она ехала.

Известно, что обвиняемая проживала в Турции и Грузии в 2022 году, прежде чем вернуться в Россию.

