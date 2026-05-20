В Крыму мужчину и его сожительницу осудили за помощь СБУ

В Крыму осуждены двое местных жителей за шпионаж и государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

По данным ведомства, мужчина, являющийся гражданином РФ, признан виновным в совершении госизмены, а его сожительница, гражданка Украины, — в шпионаже. Как установил суд, крымчанин, будучи противником проведения специальной военной операции (СВО), в 2024 году вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и сообщил о готовности помогать иностранной разведке в деятельности против России.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина получил от куратора задание собирать сведения о вооружении и военной технике, размещенных в Ялте, и привлек к этому свою сожительницу. В июле 2024 года он сделал фотосъемку военной техники, а женщина сняла на видео военные корабли, рассказали в ведомстве. Всю собранную информацию они отправили представителю иностранного государства через мессенджер.

Незаконная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю, сообщила прокуратура. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина получила 15 лет колонии общего режима.

Ранее в Кабардино-Балкарии мужчина получил 12 лет за разглашение государственной тайны.

 
