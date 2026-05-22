Мужчина не выжил, попробовав попкорн в кинотеатре

В Казахстане мужчина подавился попкорном в кино и не выжил

Поход в кинотеатр закончился для 29-летнего молодого человека из Казахстана потерей сознания. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местные паблики.

Мужчина пришел в кинотеатр с бывшей одноклассницей и перед сеансом купил попкорн, который ел во время фильма. В какой-то момент он подавился, после чего его вырвало в туалете. На вопросы о самочувствии он заявил, что ему легче, и вернулся в зал.

Во время просмотра он говорил, что снова чувствует себя неважно и жаловался на першение в горле. Затем, по его словам, у него «щемило сердце». Отдавая одежду спутнице, он потерял сознание.

«Очевидцы пытались оказать ему помощь до приезда медиков, однако спасти его не удалось», – сообщается в публикации.

В беседе с журналистами сотрудники полиции заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Италии врачи не спасли подростка, самочувствие которого ухудшилось после еды в кафе. В заведении он выбрал фруктовый сорбет, так как страдал аллергией на молоко. В результате у него началась респираторная реакция. Предположительно, следы молока попали в порцию через приборы.

Ранее в Петербурге не спасли ветврача, которая подавилась яблоком и впала в кому.