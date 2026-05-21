В Петербурге не спасли ветврача, которая подавилась яблоком и впала в кому

В Петербурге врачи не смогли спасти 23-летнюю девушку, которая впала в кому, подавившись яблоком. Об этом сообщает РИА Новости.

Все началось в августе прошлого года. Девушка, которая работала ветеринарным врачом, случайно подавилась яблоком. Кусочек перекрыл дыхательные пути. У нее произошла остановка дыхания и сердца — медики ввели ее в искусственную кому.

Ее лечение проходило в клиниках Петербурга и Тольятти. К февралю многие функции организма оставались нарушенными, девушка была полностью обездвижена. Спасти ее в результате так и не удалось.

«Мы будем помнить Лизу как человека с большим сердцем, который всю свою жизнь посвятил помощи тем, кто не может говорить за себя. Ее любовь к животным и преданность профессии навсегда останутся в наших сердцах», — сказано в сообщении ее коллег на странице самарской ветклиники «Альтернативавет».

