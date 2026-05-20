В Италии подросток не выжил, попробовав мороженое в кафе

В Италии 16-летний подросток съел мороженое в кафе и получил анафилактический шок. Об этом сообщает Mirror.

Все случилось 16 мая в городе Казория. Адриано Д'Орси с друзьями заехал в знакомую кафе и выбрал фруктовый сорбет, так как с детства страдал тяжелой аллергией на белок коровьего молока. Подросток всегда внимательно читал этикетки и никогда не ошибался.

Сразу после первых ложек у него началась сильнейшая респираторная реакция. Друзья срочно отвезли Адриано к отцу, который пытался спасти сына инъекцией кортизона. Прибывшие врачи скорой уже не смогли реанимировать юношу. Предположительно, в десерт попали следы молока через приборы или мороженицу.

Полиция изъяла контейнеры из кафе для экспертизы. Адриано учился на капитана и мечтал отправиться в кругосветное путешествие вместе с мамой.

Ранее уральский школьник не выжил, подавившись блином.